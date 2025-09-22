Собянин: началось строительство образовательного комплекса в Хорошёвском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Хорошёвском районе Москвы началось строительство образовательного комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр отметил, что власти активно развивают инфраструктуру района. Там уже расположены Академия управления и производства, политехнический колледж № 8 имени Павлова и 1-й Московский кадетский корпус.

По словам градоначальника, в новый образовательный комплекс войдут школа на 700 учеников и детский сад на 300 воспитанников. Его центральную часть займет многосветное пространство со сценой и зрительным залом в форме амфитеатра.

Комплекс получит обособленные блоки: 3-этажный детсад и 5-этажную школк. Внутри организуют инновационные пространства, которые создадут комфортную среду для учебы, творчества и спорта.

Специалисты также озеленят территорию, обустроят во дворе зону с площадками для игры в футбол, баскетбол и волейбол, беговыми площадками и местами отдыха.

Как уточнил Собянин, новый комплекс появится в районе с развитой городской инфраструктурой на территории "Большого Сити". После окончания строительства объект передадут в систему московского образования. Он также станет частью социальной инфраструктуры жилого комплекса, возводимого в рамках реконструкции 20 гектаров территории бывшей овощебазы "Красная Пресня".

