16 сентября, 12:10

"Новости дня": новый детский сад открылся в Дмитровском районе

Новый детский сад открылся на Лобненской улице в Дмитровском районе столицы. Он рассчитан на 250 воспитанников. В здании оборудовали 10 групп, а также музыкальный и спортивный залы.

Для активных игр на свежем воздухе рядом с детским садом создали прогулочные зоны. Там установили беседки, игровые комплексы, горки и песочницы. Для занятий физкультурой оборудована спортивная площадка.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

