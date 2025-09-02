Форма поиска по сайту

02 сентября, 16:30

Город

В Москве открыли больше 30 новых школ и детсадов

В Москве открыли больше 30 новых школ и детских садов. Учиться в них будут свыше 14 тысяч школьников и 4,5 тысячи дошкольников. Один из детских садов построили в Солнцеве.

Трехэтажное здание на 350 мест стало частью образовательного комплекса вместе со школой № 1542. Родители и будущие воспитанники уже осмотрели корпус. В нем оборудовали физкультурный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки, а на территории разместили игровые и спортивные площадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

образованиегородМаксим Шаманин

