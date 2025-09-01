Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил школьников, учащихся колледжей, студентов вузов, педагогов и родителей с Днем знаний. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля.

"С этим праздником связана биография каждого из нас, ведь свой путь к взрослой жизни все мы начинали именно в школе и хорошо помним чувства радости и волнения, которые испытывали 1 сентября. Вот и сегодня многие российские семьи провожают в школу детей и внуков", – отметил Путин.

Отдельно глава государства поздравил тех, для кого в этом году прозвенит первый звонок. У первоклассников начинается новая ответственная и увлекательная пора, время становления, развития и раскрытия своих талантов. Кто-то полюбит гуманитарные предметы, кому-то понравятся точные или естественные науки, однако всем будет интересна и полезна богатая история и культура нашей страны, уверен президент.

Каждый предмет школьной программы будет открывать широкие возможности познания нового. Кроме того, в школе каждого учащегося будут ожидать педагоги, наставники, верные друзья и единомышленники, подчеркнул Путин.

Российские власти будут делать все, чтобы у молодого поколения были лучшие условия для освоения знаний, дополнительных занятий, творчества и спорта.

"Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество", – добавил Путин.

На сегодняшний день правительство уделяет серьезное внимание образованию, воспитанию подрастающего поколения, а также поддержке педагогов и совершенствованию учебных программ, инфраструктуры школ. За последние шесть лет в России построили свыше 1,6 тысячи новых школ, в том числе на территории Донбасса и Новороссии. В них смогут учиться более миллиона детей.

Также существенное обновление проходит система среднего профессионального образования. Она все чаще становится осознанным выбором молодых людей, которые решают осваивать востребованные экономикой профессии.

В целом качественные перемены проходят на всех уровнях сферы образования – от детсадов до университетов. Самая главная цель – на практике обеспечить надежный жизненный старт для молодых поколений.

По словам Путина, будущее принадлежит образованным, активным и неравнодушным людям, жадно впитывающим знания и постоянно стремящимся к новому.

"Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог школы, колледжа или вуза. От души желаю вам успехов и, конечно, здоровья и благополучия всем педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам нынешних учеников. С праздником вас, с Днем знаний! В добрый путь!" – заключил российский лидер.

В День знаний, 1 сентября, 34 новые школы и детских сада примут учеников в Москве, сообщал Сергей Собянин. По словам мэра, в основном новые образовательные учреждения откроются в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми.

При этом школьные линейки в Москве проведут на улице только для первоклассников. Для остальных учеников мероприятия будут организованы в помещениях.