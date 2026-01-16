Спасатели на Камчатке доставили пациента до больницы с помощью снегохода

Фото: vk.com/mchs_kamchatka

Спасатели доставили жителя Камчатского края до больницы с помощью снегохода, сообщили в краевом ГУ МЧС России.

Из-за образовавшихся заносов после циклона мужчина не мог попасть на жизненно важную процедуру. Снегоход был использован для эвакуации в условиях бездорожья и глубокого рыхлого снега.

Самым сложным участком стал крутой склон – сотрудники МЧС вручную набили тропу длиной около 50 метров, чтобы помочь мужчине спуститься к транспорту, после чего доставили его в медучреждение.

На полуострове продолжается ликвидация последствий циклона. В настоящий момент в Петропавловске-Камчатском невозможно восстановить автобусное сообщение. Горожан развозит высокопроходимый транспорт – вахтовки "Урал" от МЧС и Росгвардии. Кроме того, в пассажирских перевозках задействована часть служебного автопарка правительства региона и мэрии краевого центра.

Ранее в городе зафиксировали максимум осадков – 39 миллиметров. Из-за сильного ветра и снега некоторые дороги на Камчатке оказались перекрыты, а занятия в ряде школ отменили. В горных районах объявили режим лавинной опасности. "Роскосмос" показал видеоролик прохождения над полуостровом циклона с ураганным ветром и снегопадом.

Помимо этого, в Петропавловске-Камчатском объявили режим ЧС муниципального уровня после гибели двух людей из-за схода снега. Он позволит привлечь дополнительные силы и средства для расчистки крыш, дорог и дворов, а также поможет скоординировать работу служб для предотвращения новых происшествий.

