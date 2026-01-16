Облачная погода без осадков ожидается в Москве 16 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 16 января. На дорогах ожидается гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 8 до 10 градусов мороза, в Подмосковье – от 8 до 13 градусов ниже нуля. Ветер в столичном регионе будет слабый, атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до минус 17 градусов, по области – до минус 18 градусов.

Солнечная погода ждет москвичей в выходные, 17 и 18 января. Тем не менее в эти дни в столице будет сильный мороз. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 15–17 градусов ниже нуля. В ночь на воскресенье температура опустится до минус 18–23 градусов.

Городские службы Москвы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Работы по погрузке и вывозу снега организованы в городе повсеместно.