15 января, 14:03

Общество

Ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на воскресенье, 18 января, может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала осенне-зимнего периода. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Антициклон, развивающийся из отрога сибирского максимума, станет самостоятельным и отправится на запад в Европейскую Россию. На фоне высокого атмосферного давления он создаст условия для поддержания ночного выхолаживания воздуха", – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в четверг, 15 января, в Москве будет облачно, местами небольшой снег, возможны слабый ветер и гололедица. Температура в городе составит от 8 до 6 градусов ниже нуля.

В пятницу, 16-го числа, ночью столбики термометров покажут от 8 до 17 градусов мороза. Днем ожидается от 8 до 10 градусов ниже нуля.

В субботу, 17 января, ночью воздух охладится до 15–17 градусов мороза, а днем будет от 13 до 15 градусов. В ночь на воскресенье температура в Москве понизится до 19–21 градуса ниже нуля, местами – до 24 градусов, а в Московской области – от 17 до 22 и местами – до 26 градусов мороза.

Днем воздух станет прогреваться, и морозы ослабнут, из-за чего начало следующей недели станет более мягким. В частности, 18-го числа днем в столице ожидается 12–10 градусов ниже нуля, в ночь на понедельник, 19 января, – от минус 10 до минус 15 градусов, а днем – от 9 до 4 градусов мороза.

При этом ночью во вторник, 20 января, термометры покажут от минус 13 до минус 8 градусов, а днем – от 8 до 3 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики сообщали, что Москва выполнила месячную норму по осадкам за первые две недели января. За это время на столичной метеостанции на ВДНХ при норме в 52 миллиметра осадков выпало 48,5 миллиметра.

В это же время в районе МГУ зафиксировали 60 миллиметров при норме в 54. Высота снежного покрова в столице утром 15 января составляет 41 сантиметр при норме 18 сантиметров.

Месячная норма осадков выпала в Москве за первые две недели января

