Желтый уровень опасности объявлен в Москве до вечера 17 января из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до 21:00 субботы, 17 января, из-за гололедицы. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Аналогичное предупреждение действует и для Подмосковья.

Москвичей призвали готовиться к сильным морозам на Крещение, 19 января. В этот день они могут усилиться до минус 20–25 градусов. При этом осадков не ожидается.

В свою очередь, синоптик Александр Ильин рассказал, что в предстоящие выходные в Москве ожидается солнечная погода. Ветер будет слабый переменных направлений. Давление 17 января может повыситься до 770 миллиметров ртутного столба.