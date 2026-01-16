Форма поиска по сайту

16 января, 08:28

Общество

Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за две недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние две недели, что связано с влиянием антициклона, который начал усиливать воздействие на столицу, сообщил синоптик Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По его словам, антициклон на короткое время разорвал облака, что и привело к похолоданию.

По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, минимальная температура опустилась до минус 12,1 градуса. Как уточнил синоптик, ниже температура была только 2 января. На других метеостанциях Москвы минимум варьировался от минус 8,3 градуса на Балчуге до минус 17,1 градуса в Бутове.

Леус подчеркнул, что в Подмосковье наиболее теплой была северная часть региона. Самой "теплой точкой" стал Сергиев Посад, где термометры показали минус 7,3 градуса. При этом самыми морозными оказались западные районы: в Можайске ночной минимум достиг отметки минус 19,4 градуса.

"Сохраняется морозная погода и в регионах ЦФО – ниже минус 20 градусов прошедшей ночью опускалась температура в Курской, Орловской, Тульской и Рязанской областях", – поделился он.

Леус добавил, что в Брянской и Калужской областях столбики термометров опускались ниже минус 25 градусов, а самым холодным местом стала Смоленская область – в городе Ельня был зафиксирован ночной минимум в минус 27,8 градуса.

Согласно прогнозам синоптика, пик наступающей волны холода в Москве придется на выходные, 17–18 января. В ночные часы температура в городе будет приближаться к отметке минус 20 градусов, а в области может опуститься еще ниже. В понедельник, 19 января, ожидается заметное ослабление морозов.

Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ожидает солнечная погода. По словам синоптика Александра Ильина, осадков не ожидается, ветер будет слабый переменных направлений. Давление в субботу может повыситься до 770 миллиметров ртутного столба.

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 8 градусов 16 января

