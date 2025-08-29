Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Школьные линейки в Москве проведут на улице только для первоклассников. Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке столичных учреждений к началу учебного года, передает ТАСС.

Для остальных учеников, по ее словам, мероприятия будут организованы в помещениях.

Также она раскрыла планы по введению в столице единой школьной формы. Ракова заверила, что нововведение не планируется, однако каждое учебное заведение будет само принимать соответствующее решение. В таком случае администрация школы может уточнить дизайн и цвет дресс-кода.

"В случае когда школа выбирает форму, как и раньше, она всегда должна соответствовать. Инноваций в этом направлении не будет", – пояснила заммэра.

Кроме того, в текущем году ученики могут не ожидать появления оценок за поведение, заверила Ракова.

Новый учебный год Москва встретит с рекордными результатами и современными школами, отмечал ранее Сергей Собянин. Мэр напомнил, что в 2024-м столичные ученики завоевали 1 863 награды, из них 13 золотых на международных соревнованиях. Также выпускники показали рост качества знаний по точным наукам на ЕГЭ.

По словам градоначальника, с 1 сентября в учебные заведения придут более 1,6 миллиона детей. Для них откроются 34 новых учреждения и завершится реконструкция 51 здания.

