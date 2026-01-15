15 января, 23:18Политика
Белый дом заявил, что отправка войск ЕС в Гренландию не меняет планы Трампа
Фото: whitehouse.gov
Отправка европейских войск в Гренландию никак не повлияет на намерения президента США Дональда Трампа завладеть островом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я не думаю, что присутствие войск в Европе как-либо влияет на процесс принятия решений президентом, равно как и на его планы по приобретению Гренландии", – приводит ее слова РИА Новости.
Левитт добавила, что технические переговоры США и Дании по Гренландии будут продолжаться с периодичностью в 2–3 недели. Она подчеркнула, что американский лидер в этом вопросе четко обозначил приоритеты.
"Он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели Гренландию. Он считает, что это в интересах нашей национальной безопасности", – заключила пресс-секретарь Белого дома.
По информации СМИ, первые военные из европейских стран прибыли в Гренландию 15 января на фоне заявлений Трампа о необходимости присоединения острова к его стране.
Военно-транспортный самолет Hercules датской армии приземлился в аэропорту столицы Гренландии Нуука. На его борту находились не только военные Дании, но и представители Вооруженных сил Франции.
Трамп считает, что если США не "возьмут" Гренландию, то это сделают Китай или Россия. Европарламент осудил высказывания главы Белого дома и отметил, что они представляют собой "грубый вызов международному праву".
В конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии