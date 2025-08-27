Форма поиска по сайту

27 августа, 14:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил, что нового появится в МЭШ в будущем учебном году

Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX, что нового появится в "Московской электронной школе" (МЭШ) в этом учебном году.

В частности, в сервис "Цифровой учитель" включили физику и информатику. Тренажер по первому предмету рассчитан на учеников 8–9-х классов и охватит семь разделов. Сервис по информатике будет доступен ребятам 7–9-х классов и позволит улучшить знания о кодировании и системах счисления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыобразованиеобществовидеоРоман КарловНаталия Шкода

