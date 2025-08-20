Минпросвещения РФ составило календарь школьных каникул на новый учебный год

Минпросвещения России составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год. При системе обучения по четвертям их рекомендуется проводить с 25 октября по 2 ноября, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а также с 28 марта по 5 апреля.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 16 по 22 февраля. Точные даты могут варьировать от школы к школе и должны быть опубликованы на официальном сайте учреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

