Арт-объект с немецким названием города демонтируют в Красноармейске

Фото: vk.com/krasnoarmeyskadm

На городской площади Красноармейска в Саратовской области уберут арт-объект "Бальцер", на котором изображено историческое немецкое название населенного пункта. Решение было принято после ряда жалоб со стороны местных жителей, сообщила администрация Красноармейского района.

"Комиссия рассмотрела обращения жителей города, а также приняла во внимание текущую ситуацию, связанную с проведением специальной военной операции. По итогам обсуждения было поддержано решение о демонтаже арт-объекта "Бальцер", – говорится в сообщении.

Населенный пункт существует с 1765 года, там проживали немецкие переселенцы. Таким образом он и получил свое первое название, однако в 1942 году его переименовали в Красноармейск.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Населенные пункты получили статус городов, поэтому их было предложено назвать с учетом правил русской орфографии.

В частности, город Наурская Наурского района планируется переименовать в Невре, город Шелковская Шелковского района – в Терек, а город Серноводское Серноводского района – в Серноводск. Среди местных жителей проведен соответствующий опрос.