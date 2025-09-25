ГД приняла в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении три законопроекта о переименовании городов в Чечне, говорится в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно документам, населенные пункты получили статус городов, поэтому их было предложено назвать с учетом правил русской орфографии. В частности, город Наурская Наурского района планируется переименовать в Невре, город Шелковская Шелковского района – в Терек, а город Серноводское Серноводского района – в Серноводск.

Граждан уже опросили по данному вопросу. Предложение о переименовании получило поддержку среди местного населения.

Ранее Владимир Путин подписал закон, утверждающий переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Предполагается, что использование данного слова в названии населенного пункта закрепит традиционное наименование и будет соответствовать статусу города как важного центра истории и культуры.

