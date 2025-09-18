Путин заявил, что вопрос с переименованием Волгограда в Сталинград должны решать жители

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Вопрос возвращения Волгограду названия Сталинград должен решаться на региональном уровне, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

В ходе встречи к российскому лидеру обратился глава КПРФ Геннадий Зюганов, который предложил не только вернуть Волгограду прежнее название, но и восстановить памятник революционеру, советскому государственному и политическому деятелю Феликсу Дзержинскому.

Зюганов уверен, что "8 из 10" поддержат это решение, а переименование города вдохнет в россиян дух победы и новых успехов.

"Надо подумать, местные жители решают", – ответил Путин.

Ранее российский лидер подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Такое решение было принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Позже общероссийское общественное движение "Ветераны России" призвало вернуть название Сталинград и самому городу Волгограду. Члены движения считают, что появилась геополитическая необходимость возвращения к вопросу о переименовании населенного пункта.

