ГД рассмотрит проекты о переименовании трех городов в Чечне

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Парламент Чечни внес в Госдуму законопроекты о переименовании трех населенных пунктов в регионе. Речь идет о городах Серноводское, Шелковская и Наурская, сообщает News.ru со ссылкой на думскую электронную базу.

Все три населенных пункта были преобразованы в города, и теперь их названия не соответствуют правилам русской орфографии, говорится в пояснительной записке. Серноводское планируется переименовать в Серноводск, Наурская – в Нерве, а Шелковская – в Терек.

Ранее Владимир Путин подписал закон, утверждающий переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Использование слова "Великий" в названии населенного пункта закрепит традиционное наименование и будет соответствовать статусу города как важного центра истории и культуры, заявили в российском правительстве.

В свою очередь, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский. Однако его идею не поддержала депутат ГД Елена Драпеко. Она назвала инициативу забавной и предположила, что это была шутка.