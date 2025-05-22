Володин: Волгоград утратил прежнее название из-за попыток уничтожить память о Сталине

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Представителям КПРФ, которые требуют переименовать Волгоград, нужно признать, что город утратил название Сталинград во времена Советского Союза в период попыток уничтожить память об Иосифе Сталине в истории страны. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты, передает "Интерфакс".

"Взяли назвали Царицын Сталинградом, а потом тоже переименовали. <...> А зачем вы переименовали? Вы разочаровались в роли Сталина? Вы его осудили? Ну, тогда придерживайтесь этой линии! Но если вы пересмотрели эту роль, тогда покайтесь", – обратился к депутатам КПРФ парламентарий.

Он также отреагировал на их комментарии о том, что объекты историко-культурного наследия советского народа не защищены. По его словам, во всех регионах и районах стоят памятники Владимиру Ленину, потому что их отнесли к памятникам федерального значения, их снос недопустим.

Существующее сейчас бережное отношение к советскому периоду иное, в отличие от тех, кто работал во главе государства, СССР, уточнил Володин.

"Где памятники Сталину? Кто их снес? Сейчас вы начинаете говорить о роли Сталина, хотя эту роль сами уничтожили, не оставив камня на камне от его наследия на 20-м съезде", – добавил председатель ГД.

Он также обратил внимание на то, что храмы, которые сразу после революции приспособили под хранилище удобрений, требуют поддержки, однако там сложно что-то сохранить из-за серьезных разрушений.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что жители Волгограда готовы к переименованию города в Сталинград. При этом Владимир Путин подчеркнул, что в вопросе переименования ориентируется на мнение большинства жителей региона.

Общественное движение "Ветераны России" также призвало вернуть Волгограду название Сталинград. По мнению общественников, появляется необходимость возвращения к данному вопросу для восстановления исторической справедливости.