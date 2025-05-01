Лидер КПРФ Зюганов: местные жители готовы к переименованию Волгограда в Сталинград

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Жители Волгограда готовы к тому, что город переименуют в Сталинград. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"Вчера президенту (РФ. – Прим. ред.) этот вопрос задали на встрече, где он был, проводило общество "Знание". И он сказал, давайте еще раз обсудим, если граждане проголосуют. И, на мой взгляд, это давно перезрело", – цитирует его ТАСС.

Он отметил, что соответствующий указ можно было бы принять ко Дню Победы.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что в вопросе про переименование Волгограда ориентируется на мнение большинства жителей региона. Он также отметил, что во многих европейских странах площади и проспекты с названием Сталинград так и не переименовали.

В марте 2023 года инициативные группы начали проводить опрос среди жителей Волгограда о том, как бы они отнеслись к идее переименовать город обратно в Сталинград.

Администрация Волгограда заявляла, что непричастна к этой инициативе. В Кремле также сказали, что обсуждения по этому поводу не ведутся.