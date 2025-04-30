Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

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Владимир Путин пообещал подумать по поводу переименования Волгограда обратно в Сталинград. Об этом он сообщил после того, как один из участников марафона "Знание. Первые" озвучил соответствующее предложение.

Однако глава государства подчеркнул, что решение о возвращении Волгограду названия Сталинград должны принимать жители региона. В связи с этим президент заявил, что нужно узнать мнение большинства по данному поводу.

Путин также отметил, что во многих европейских странах площади и проспекты с названием Сталинград так и не переименовали.

В марте прошлого года глава городского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что инициативные группы начали проводить опрос среди жителей Волгограда о том, как бы они отнеслись к идее переименовать город обратно в Сталинград.

Однако администрация Волгограда заявляла, что непричастна к этой инициативе. В Кремле также указывали, что не ведут таких обсуждений.

Путин 29 апреля 2025 года подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Такое решение было принято президентом с целью увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

