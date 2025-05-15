"Ветераны России" предложили переименовать Волгоград в Сталинград

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Общероссийское общественное движение "Ветераны России" призвало вернуть городу Волгограду название Сталинград. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены движения считают, что появляется геополитическая необходимость возвращения к вопросу о переименовании населенного пункта для восстановления исторической справедливости.

"Сталинград навсегда вписан в мировую историю и в лишних представлениях не нуждается, в отличие от Волгограда или Царицына, где туристу нужно объяснять, почему был переименован город. С точки зрения туристической привлекательности и узнаваемости города необходимо вернуть ему прежнее название", – указано в документе, подписанном исполнительным директором движения Вадимом Мироненко.

Общественники подчеркнули, что также стоит обратить внимание на целесообразность изменения статуса областного центра на город федерального значения Сталинград, на создание в нем патриотического кластера для позиционирования города-героя Сталинград в качестве символа Победы в годы Великой Отечественной войны.

"Ветераны России" выразили готовность взять на себя организационные вопросы.

В марте прошлого года глава городского совета ветеранов Александр Струков сообщил, что инициативные группы начали проводить опрос среди жителей Волгограда о том, как бы они отнеслись к идее переименовать город обратно в Сталинград.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что в вопросе про переименование Волгограда ориентируется на мнение большинства жителей региона. Он также отметил, что во многих европейских странах площади и проспекты с названием Сталинград так и не переименовали.

