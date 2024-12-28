Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий

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Владимир Путин подписал закон, который утверждает переименование города Ростова Ярославской области в Ростов Великий.

Согласно заявлению правительства РФ, использование слова "Великий" в названии Ростова юридически закрепит традиционное наименование и будет соответствовать статусу города как важного центра истории и культуры.

В июле текущего года Сергей Собянин подписал постановление о переименовании площади Европы в Москве в площадь Евразии. Она располагается вдоль Бережковской набережной вблизи Киевского вокзала в районе Дорогомилово Западного административного округа столицы.