Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал возвращение исторических названий населенных пунктов. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Таким образом он прокомментировал появившиеся в Сети скриншоты сервиса "Яндекс Карты", на которых украинские города Кузнецовск, Переяслав-Хмельницкий, Днепропетровск, Елизаветград имеют исторические, а не современные наименования.

"Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т. д. Надо уважать собственную историю и собственный язык", – указал дипломат.

Мединский напомнил, что в 2015 году на референдуме три четверти жителей Кировограда выступили за возвращение исторического названия Елизаветград, однако Верховная рада Украины отменила результаты голосования, после чего город стал называться Кропивницкий.

Ранее власти Одессы захотели переименовать дерево, растущее неподалеку от памятника русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Оно попало в список объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики. В связи с этим название "Пушкинский платан" предложили заменить на "Западный платан".

При этом украинские журналисты указали, что дерево было изначально названо неофициально, поэтому изменить его наименование на официальном уровне не представляется возможным.

