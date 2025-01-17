В Одессе решили переименовать названное в честь Пушкина дерево

Фото: РИА Новости/Денис Петров

Власти Одессы хотят переименовать дерево, растущее неподалеку от памятника русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Дерево попало в список объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики. В связи с этим название "Пушкинский платан" предлагается заменить на "Западный платан".

При этом украинские журналисты указали, что дерево было изначально названо неофициально, поэтому изменить его наименование официально не представляется возможным.

Согласно данным из открытых источников, дерево является ботаническим памятником природы местного значения и объектом природно-заповедного фонда Одесской области.

Кроме того, украинские власти планируют переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с Россией. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в Верховной раде.

Между тем мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц города "обнуляет" его. Он отметил, что Одесский городской совет примет "все необходимые меры", чтобы сохранить культурный и исторический облик города.

