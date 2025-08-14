Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 августа, 22:30

Мэр Москвы

Мэр Москвы рассказал о новой школе в Пресненском районе

Мэр Москвы рассказал о новой школе в Пресненском районе

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства школы в Пресненском районе

Собянин: главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

Сергей Собянин: первый трамвай "Львенок-Москва" прибыл в столицу

Собянин: цифровые сервисы МЭШ внедрят в Ямало-Ненецком автономном округе

Сергей Собянин рассказал о новом трамвае "Львенок-Москва"

Сергей Собянин: Москва входит в тройку самых освещенных городов мира

Официальные каналы Собянина и Москвы запустили в мессенджере MAX

Собянин утвердил планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково

В Пресненском районе Москвы построили новое здание "Романовской школы", которой более 100 лет. По словам Сергея Собянина, там благоустроили и прилегающую территорию: высадили деревья и кустарники, оборудовали зоны отдыха, спортивную площадку и воркаут-зону.

Пятиэтажное здание площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров спроектировано с учетом особенностей участка и имеет форму буквы "Р". Там появились просторные и светлые классы, актовый зал в формате многофункционального пространства, а также помещения для занятий спортом, творчества и науки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородвидеоДиана ЖуковаЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика