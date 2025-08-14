Мэр Москвы рассказал о новой школе в Пресненском районе

В Пресненском районе Москвы построили новое здание "Романовской школы", которой более 100 лет. По словам Сергея Собянина, там благоустроили и прилегающую территорию: высадили деревья и кустарники, оборудовали зоны отдыха, спортивную площадку и воркаут-зону.

Пятиэтажное здание площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров спроектировано с учетом особенностей участка и имеет форму буквы "Р". Там появились просторные и светлые классы, актовый зал в формате многофункционального пространства, а также помещения для занятий спортом, творчества и науки.

