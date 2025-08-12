"Мой район. Новости": новая трамвайная линия появится у Останкинской телебашни

Новый трамвайный маршрут появится возле Останкинской телебашни. Линию построят в одноименном районе, которая соединит улицу Академика Королева со станцией МЦД-3 Останкино.

Новая линия перераспределит потоки пассажиров, в итоге на маршрутах станет свободнее. Длина участка составит чуть более 1,5 километров, всего здесь будет пять остановок. Закончить работы планируют в 2027 году.



Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

