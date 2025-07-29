Собянин рассказал, как строят станцию "Достоевская" Кольцевой линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как строят станцию "Достоевская" Кольцевой линии метро.

По словам мэра, она готова на четверть. Собянин назвал данный проект одним из самых сложных, так как в том месте плотная застройка, а также огромное количество инженерных коммуникаций и подземных вод.

Мэр также рассказал, что сейчас специалисты вручную ведут горные работы из-за приближения к действующим тоннелям Кольцевой линии. При этом они применяют средства малой механизации.



На данный момент рабочие прокладывают правый и левый обходные тоннели. Это необходимо для того, чтобы во время работ организовать по ним движение поездов.



При этом специалисты уже смогли ускорить возведение станции с помощью дополнительных шахтных стволов, которые предназначены для перемещения строителей и грузов. Теперь вместо одного-двух стволов на "Достоевской" будет сразу семь. Собянин уточнил, что после ввода станции в эксплуатацию часть стволов превратится в вентиляционные.



Помимо самой станции, специалисты планируют построить два вестибюля: подземный – под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, а также наземный – на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Последний будет соединен со станцией подземным переходом с траволаторами.

О строительстве "Достоевской" Собянин объявил в прошлом году. Работы будут проводиться на протяжении 4–5 лет.

"Достоевская" станет 13-й станцией на Кольцевой линии метро. Она будет находиться между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Кроме того, с ее помощью можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию. За счет появления новых маршрутов поездок разгрузятся "Проспект Мира", "Курская" и "Чкаловская".

