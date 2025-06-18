Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля Бирюлевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве началась проходка тоннелей Бирюлевской линии метрополитена. В торжественной церемонии принял участие Сергей Собянин.

Мэр назвал это историческим событием для метростроения столицы. По его словам, жители районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное давно просили проложить линию метро в их районы.

"Сегодня такая активная фаза работы наступает: первый щит, через пару месяцев пойдет второй щит", – заявил мэр города перед началом проходки перегонного тоннеля между станциями "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар".

Проект нового радиуса является достаточно сложным, подчеркнул мэр. Строителям предстоит возвести 10 станций и проложить 22 километра тоннелей, включая участки под руслом Москвы-реки.

"Но уверен, что строители справятся <...>. Работа большая, глаза боятся, руки делают. Так что все получится", – уточнил Собянин.

Проект линии разбит на две очереди: завершение первой намечено на 2028 год, а полное окончание строительства – на 2030 год, включая постройку нового электродепо, заключил мэр.

Бирюлевский радиус, по данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, станет седьмой новой линией столичного метрополитена, возведенной с 2014 года. В основном радиус будет обслуживать жителей юга Москвы. Впервые станции метро появятся в Западном и Восточном Бирюлеве, где к 2030 году будут проживать уже около 260 тысяч человек.

В Москве продолжается строительство еще одной новой линии метрополитена – Рублево-Архангельской. В феврале текущего года Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от будущей станции "Рублево-Архангельское" до строящейся станции "Липовая Роща". А в апреле строители начали проходку правого тоннеля между этими же станциями.