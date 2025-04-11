Собянин: началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты начали проходку правого тоннеля между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.

По словам главы города, щит "Виктория" должен будет проложить около 2,3 километра, включая примерно 200 метров под руслом Москвы-реки.

Градоначальник напомнил, что в феврале начались работы по обустройству левого тоннеля, во время работ с которым был задействован тоннелепроходческий комплекс "Натали".

Эти комплексы работают вместе на строительстве линии и их уже применяли в тоннелях между станциями "Звенигородская" и "Народное Ополчение". Также благодаря им удалось соединить последнюю станцию с "Бульваром Генерала Карбышева".

"Новая ветка свяжет "Москва-Сити" и "СберСити" в Рублево-Архангельском. На ней будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии", – уточнил Собянин и добавил, что благодаря этому около миллиона жителей столицы смогут с комфортом передвигаться по городу.

Первые станции ветки, "Деловой центр" и "Шелепиха", открыли в составе БКЛ в 2018 году.

В рамках развития делового кластера "СберСити", помимо строительства метро, предусмотрены реконструкция участка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку, а также создание сети наземного транспорта, которая обеспечит связь между "СберСити", Строгино, Кунцево, Покровское-Стрешнево и Истрой.

Также столичный мэр рассказал, что дизайн станции "Вавиловская" Троицкой линии метро будет посвящен выдающемуся ученому-физику Сергею Вавилову и его исследованиям в области люминесценции.

Стены вдоль платформы планируется украсить мелкими стальными элементами с зеркальной поверхностью, которые будут отражать свет. Их мерцание смогут видеть только пассажиры и он не помешает машинистам.