Создание пятого шахтного ствола стартовало на будущей станции метро "Достоевская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Стартовало сооружение ограждающих конструкций пятого вертикального шахтного ствола на будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, строительство пятого ствола требует большего объема работ. Для начала его проходки планируется создать ограждающую конструкцию из ледогрунтового массива. Сделать это предполагается методом замораживания на глубине 47 метров.

Специалисты уже выполнили бурение для возведения ограждающих конструкций котлована устья ствола. После стабилизации грунта начнется проходка горным способом. Для создания ствола нужно будет смонтировать 57 постоянных колец, каждое из которых состоит из 14 чугунных элементов – тюбингов, пояснил Ефимов.

Ствол будет находится неподалеку от спорткомплекса "Олимпийский". В дальнейшем там построят наземный вестибюль станции. Подземный вестибюль расположится на пересечении улиц Дурова и Делегатской.

На время строительства ствол диаметром 7,5 метра и глубиной около 60 метров будет использоваться для проведения горно-капитальных работ по сооружению лифтовой шахты и траволаторного тоннеля, а также доставки материалов и оборудования, отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

После того как закончатся проходческие и гидроизоляционные работы, ствол понадобится для строительства подходного коридора к траволаторному тоннелю. Затем в нем смонтируют лифт, который обеспечит маломобильным пассажирам комфортный доступ на станцию, добавил Гаман.

"Достоевская" возводится в условиях плотной городской застройки. На строительство влияет сложная гидрогеология, обильный водоприток и наличие обширной сети инженерных коммуникаций, что в результате потребовало применения нестандартных решений.

О строительстве станции Сергей Собянин объявил в 2024 году. Работы будут вестись примерно 4–5 лет. "Достоевская" расположится между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская" и создаст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. За счет появления новых маршрутов поездок разгрузятся "Проспект Мира", "Курская" и "Чкаловская".