Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Строительство улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда выполнено на 70%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проект охватывает северо-восток столицы. Он включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов, строительство почти 6 километров новых дорог и 5 подземных пешеходных переходов. Также предусмотрено возведение очистного сооружения и обновление инженерной инфраструктуры.

