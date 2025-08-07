Форма поиска по сайту

07 августа, 09:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Сергей Собянин рассказал о строительстве дорог от МСД до Юрловского проезда

Строительство улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда выполнено на 70%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Проект охватывает северо-восток столицы. Он включает реконструкцию улиц Сельскохозяйственной и Декабристов, строительство почти 6 километров новых дорог и 5 подземных пешеходных переходов. Также предусмотрено возведение очистного сооружения и обновление инженерной инфраструктуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородстроительстводорогивидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

