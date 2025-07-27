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27 июля, 23:55

Транспорт

"Мой район. Новости": парковка у социальных объектов может стать бесплатной

"Мой район. Новости": парковка у социальных объектов может стать бесплатной

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Парковка рядом с социальными объектами может стать бесплатной. Речь идет о школах, больницах, спортивных и культурных центрах, а также других подобных учреждениях.

При этом создавать отдельные парковки не будут. Предполагается, что владельцы парковочных мест смогут самостоятельно устанавливать продолжительность бесплатной стоянки. Однако она должна быть не менее 30 минут.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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