Посольство РФ заявило об отсутствии россиян на борту затонувшего на Бали парома

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Граждане России не пострадали на борту затонувшего на Бали парома. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Индонезии.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что по официальной информации МИД Индонезии иностранных граждан на борту не было.

О происшествии стало известно утром 3 июля. Судно затонуло примерно через 25 минут после отплытия. Паром перевозил людей, а также 22 автомобиля, в том числе 14 грузовиков.

Спасателям удалось обнаружить четырех выживших пассажиров, которые эвакуировались на спасательной шлюпке. Также в полиции указали, что в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены два тела без признаков жизни.

При этом СМИ считают, что в результате крушения погибли не менее четырех человек. По данным журналистов, на пароме находились 65 человек, среди которых было 53 пассажира. Спастись удалось 23 людям.

