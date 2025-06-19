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19 июня, 19:36

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Представитель генконсульства РФ: на борту загоревшегося танкера Adalynn было семь россиян

В генконсульстве рассказали, сколько россиян было на борту загоревшегося танкера Adalynn

Фото: 123RF/a454

Семь россиян, включая капитана судна, были на борту танкера Adalynn, который воспламенился после столкновения с другим судном в Оманском заливе. Об этом ТАСС рассказал представитель генконсульства России в Дубае.

После того, как силы Нацгвардии ОАЭ эвакуировали граждан РФ с танкера, их разместили в одной из гостиниц эмирата Фуджейра. По словам дипломата, в результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники генконсульства РФ продолжают контактировать с российскими членами экипажа и портовым агентом в Хор-Факкане.

17 июня в Оманском заливе около порта Хаур-Факкан столкнулись два нефтяных танкера Adalynn и Front Eagle. Они перевозили сырую нефть. В результате произошедшего на палубе возник пожар, который удалось оперативно потушить.

Национальная гвардия ОАЭ сообщила об эвакуации 24 членов экипажа Adalynn в прибрежный город Хор-Факкан. В свою очередь, в компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как "навигационный инцидент".

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