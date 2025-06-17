Press TV: 3 корабля загорелись у берегов Ирана вблизи Ормузского пролива

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Возгорание на трех судах зафиксировано вблизи Ормузского пролива, в Оманском заливе у берегов Ирана. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Press TV.

При этом данные о пожаре подтверждаются картами системы Fire Information for Resource Management System от NASA, которая отображает места возгораний почти в реальном времени. По данным мониторинга, в акватории залива находятся три активных очага.

Точные причины инцидента и принадлежность судов не уточняются.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль атаковал военные объекты Ирана. В частности, удары пришлись по ряду объектов иранской ядерной программы. Тогда была уничтожена наземная часть завода в Натанзе, где иранцы обогащали уран.

В ответ Тегеран решил нанести удары по израильской территории. Целями стали нефтеперерабатывающий завод, научно-исследовательской институт и ряд военных объектов.

