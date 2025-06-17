Fars: число погибших от удара Израиля по офису телерадиокомпании Ирана выросло до 3

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Число погибших в результате израильского удара по зданию гостелерадиокомпании Ирана Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) возросло до трех человек, пишет Fars.

Израиль при этом заявлял об ударе по центру связи, который использовался в военных целях. Сообщение сопровождалось кадром аэрофотосъемки здания, похожего на офис IRIB.

В МИД Ирана назвали атаку на здание гостелерадиокомпании преступлением и призвали Совбез ООН "выполнить свои обязательства для прекращения агрессии".

Министры иностранных дел 20 арабских и исламских стран потребовали от Израиля прекратить удары по территории Ирана.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным объектам, а также по комплексу, где проводилось обогащение урана. Иран в ответ ударил по территории Израиля, атаковав ряд военных объектов.