Москалькова заявила, что Россия эвакуировала более 300 человек из Ирана

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Россия эвакуировала из Ирана 324 человека в связи с обострением на Ближнем Востоке. Об этом в своем телеграм-канале рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Благодаря оперативной работе наших дипломатов 14 июня через пункт пропуска "Астара" была эвакуирована первая группа из 86 человек, включая детей и граждан других дружественных государств", – отметила Москалькова, выразив благодарность властям Азербайджана за всестороннее содействие в организации эвакуации.

Она также добавила, что 15 июня был организован безопасный переход границы для 238 россиян. Среди них семьи дипломатов и деятели культуры.

В частности, в числе эвакуированных из Ирана в Азербайджан были музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского. Страну по тому же маршруту 14 июня покинула съемочная группа режиссера Федора Бондарчука.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Тегеран в ответ на это атаковал израильские военные объекты, а также ключевой научно-исследовательский институт страны.

По последним данным, в результате ударов по Израилю погибли 24 человека и еще 592 пострадали. В Иране погибшими числятся минимум 224 человека, пострадавшими – по меньшей мере 1,8 тысячи.