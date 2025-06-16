Арабские и исламские страны призвали Израиль прекратить удары по Ирану

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Главы МИД 20 арабских и исламских стран потребовали от Израиля прекратить удары по территории Ирана. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Египта.

"Мы крайне обеспокоены эскалацией между Ираном и Израилем, поскольку она может ощутимо негативно сказаться на безопасности и стабильности всего региона", – приводит ТАСС фрагмент заявления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна, атакуя Иран, преследует три основные цели: уничтожение ядерной и ракетной программ республики, а также ликвидацию "оси террора", то есть сети иранских сателлитов в регионе.

Нетаньяху также не исключил сценария, при котором Израиль попытается убить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, устранение политика "не обострит конфликт, а завершит его".

Эскалация конфликта между двумя странами произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Иран в ответ атаковал военные объекты Израиля, а также ключевой научно-исследовательский институт.

В результате атак по Израилю погибли 24 человека, еще 592 пострадали. В Иране погибли не менее 224 человек, а пострадали – 1 800.