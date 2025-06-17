Axios: Трамп намерен передать Израилю противобункерные снаряды

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Американский президент Дональд Трамп может передать Израилю противобункерные снаряды. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Axios.

По данным СМИ, такие бомбы способны уничтожить подземное предприятие Ирана в Фордо, на котором обогащают уран. Глава Белого дома рассматривает передачу этого оружия как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Исламскую Республику заключить сделку, считают журналисты.

Тегеран готов вернуться за стол переговоров, однако Вашингтон не уверен, что иранские власти "удалось полностью поставить на колени", говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп поручил своей команде как можно быстрее организовать встречу с представителями Ирана, чтобы выяснить, насколько серьезно они настроены на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем. СМИ указывали, что предполагаемая встреча может состояться на этой неделе.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории еврейского государства.