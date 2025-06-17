Израиль заявил о ликвидации генерала КСИР Али Шадмани

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночных ударов ликвидировала начальника центрального штаба Вооруженных сил Ирана (штаб войск ПВО) "Хатам-аль-Анбия" генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на армейскую пресс-службу еврейского государства.

Как указано в заявлении, после получения точных разведданных истребители ВВС Израиля нанесли удар по штаб-квартире в центре Тегерана и убили Шадмани, который, по данным ЦАХАЛ, был наиболее приближен к иранскому лидеру Али Хаменеи.

Тем временем около побережья Ирана в Оманском заливе горят три судна, передает телеканал Press TV. По данным СМИ, горящие суда расположены недалеко от Ормузского пролива, через который проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива. При этом телеканал не назвал причины инцидента, также нет сведений о нанесении израильских ударов по судам на территории Ирана.

В свою очередь, Воздушно-космические силы КСИР сбили над городом Кашан в провинции Исфахан израильский беспилотник, нацеленный на ядерный объект в Натанзе. По словам замгубернатора провинции Акбара Салехи, которого цитирует агентство ISNA, перехват и уничтожение БПЛА были осуществлены зенитно-ракетным комплексом Sevom-e Khordad.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло 13 июня, когда израильские силы нанесли удар по иранским военным и ядерным объектам. Иран в ответ ударил по территории Израиля.

Накануне Тель-Авив нанес удар по зданию гостелерадиокомпании IRIB в Исламской Республике. Журналисты сообщали о трех погибших. Иранский МИД назвал атаку преступлением и призвал Совбез ООН "выполнить свои обязательства для прекращения агрессии".