Press TV: израильский снаряд ПВО упал после запуска в Тель-Авиве

Фото: AP Photo/Leo Correa

Снаряд противовоздушной обороны (ПВО) Израиля после запуска упал на столицу еврейского государства Тель-Авив. Кадры с инцидентом опубликовал иранский телеканал Press TV.

Вскоре после запуска снаряд уходит с заданного направления, его начинает колебать из стороны в сторону, после чего он падает на одно из зданий в Тель-Авиве. О последствиях произошедшего пока не сообщается.

Вечером 16 июня войска Ирана приступили к новым ударам по целям на территории Израиля. Утверждалось, что иранским силам удалось уничтожить израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия.

В ответ армия Израиля тоже начала обстрел. В ночь на 17 июня множество взрывов было слышно в небе над Тегераном. Президент США Дональд Трамп призывал к немедленной эвакуации всех, кто находится в столице Ирана.

Эскалация конфликта произошла 13 июня, когда израильская сторона нанесла удар по иранским военным объектам. В результате погибли высокопоставленные военные и физики-ядерщики.

Иран в ответ на это атаковал военные объекты и ключевой научно-исследовательский институт Израиля.