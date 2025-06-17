РИА Новости: взрывы прогремели в небе над Тегераном

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана активно отражают воздушные атаки Израиля над Тегераном. Об этом сообщает РИА Новости.

Звуки взрывов слышны в небе над иранской столицей. По информации агентства, работа ПВО не прекращается в городе на протяжении получаса.

О возможных последствиях обстрелов пока не сообщается.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал к немедленной эвакуации всех, кто находится в Тегеране. По его словам, власти Ирана должны были подписать предложенное им соглашение.

Вечером 16 июня иранские войска приступили к новым ракетным ударам по целям на территории Израиля. Они в том числе начали использовать дроны. По данным СМИ, очередная иранская волна воздушных атак будет продолжаться до утра 17 июня.