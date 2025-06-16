Аналитик Исмагилов рассказал о возможном снижении курса доллара из-за событий в Иране

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Военный конфликт между Ираном и Израилем может спровоцировать дальнейший рост цен на нефть, что скажется на стоимости рубля, рассказал вице-президент управления продаж юридическим лицам "АВИ Кэпитал" Раис Исмагилов в беседе с RT.

По словам эксперта, повреждение нефтяной инфраструктуры Ирана может привести к развитию двух сценариев. Так, например, Иран может остановить экспорт около 1–2 миллиона баррелей в сутки, что сбалансирует рост квот ОПЕК.

Второй сценарий заключается в угрозе блокировки Ормузского пролива, о которой предупреждал Тегеран. В этом случае поднимется цена страховки, что приведет к удорожанию экспорта из Катара, Кувейта и частично ОАЭ. Отмечается, что эти факторы не окажут сильного влияния на нефтяные котировки, а нефть закрепится в коридоре 80–90 долларов за баррель. Однако аналитик подчеркнул, что возможен кратковременный рост до 100 долларов за баррель.

"Переход нефти в коридор 80–90 долларов за баррель Brent позволит рублю закрепиться на текущих уровнях. Возможно, даже "сходит" до уровня 70–75 рублей за доллар на фоне высокой волатильности", – подчеркнул Исмагилов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на нефть не способствует стабилизации на рынке. При этом представитель Кремля отмечал, что Россия уже получила полезный опыт, позволяющий минимизировать негативные последствия.