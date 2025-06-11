Песков заявил, что снижение потолка цен на нефть не способствует стабилизации на рынке

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Снижение потолка цен на нефть из России не будет способствовать стабилизации на рынке. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Безусловно, подобные действия не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка", – отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия уже получила полезный опыт, позволяющий минимизировать негативные последствия подобных решений.

Страны G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем нефть из России на уровне 60 долларов за баррель с 2022 года. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 2023 года.

10 июня Владимир Путин продлил до конца 2025 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Поставки запрещены, если в контрактах на них прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка.