Запрет поставок нефти и нефтепродуктов РФ по потолку цен продлен до конца года

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Владимир Путин продлил до конца 2025 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Изменения внесены в указ президента от 27 декабря 2022 года № 961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты".

Согласно документу, данные поставки запрещены, если в контрактах на них прямо или косвенно предусматривается использование ценового потолка, введенного странами G7 и Евросоюза, а также Австралией.

Ранее СМИ писали, что Еврокомиссия 10 июня представит 18-й пакет санкций против РФ, в который войдут предложения о запрете использования инфраструктуры трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Более того, по данным журналистов, в него планируется включить понижение потолка цен на российскую нефть. Ожидается, что показатель может опуститься с 60 до 45 долларов за баррель.