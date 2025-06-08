МИД РФ: Европа продолжает вводить антироссийские санкции, лишь бы "не потерять лицо"

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Европейские страны продолжают вводить новые санкции против России, лишь бы "не потерять лицо". Об этом в интервью RT заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Они, конечно, создают сложности, ставят препоны, создают проблемы (не только. – Прим. ред.) нам, но и себе тоже. Это тупик, но они готовы продолжать страдать", – отметил дипломат.

По его словам, экономическая ситуация в некоторых государствах Евросоюза продолжает ухудшаться на фоне санкционной политики. В качестве примера Биричевский привел экономику Германии, которая, по его словам, сокращается третий год подряд.

Директор департамента МИД подчеркнул, что без относительно дешевой российской энергии странам ЕС тяжело модернизировать собственные экономики.

"Если сравнивать политику и экономику, экономика всегда была основой принятия решений. Но в 2022 году политика затмила экономику. Были введены такие санкции, как полный разрыв торговых отношений между Россией и ЕС, отказ – как они теперь говорят – от "недемократичного" российского газа, нефти и всего прочего", – напомнил Биричевский.

По его словам, в целом история санкций лишь демонстрирует их неэффективность.

Ранее Владимир Путин назвал придурками руководство стран Запада, которые пытаются вредить России в ущерб себе. Как подчеркнул российский лидер, ведущие мировые экономики впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России. К примеру, вводят санкции против страны. Путин отметил, что западные страны делают это "назло кондуктору".