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Владимир Путин назвал придурками руководство стран Запада, которые пытаются вредить России в ущерб себе.

"Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста", – сказал президент в ходе встречи с руководством "Деловой России".

Как подчеркнул российский лидер, ведущие мировые экономики впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России. К примеру, вводят санкции против страны. Путин отметил, что западные страны делают это "назло кондуктору".

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала, что 17-й пакет антироссийских санкций планируется принять к 20 мая. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что санкции Евросоюза не работают против России, а наносят ущерб самому сообществу.

По данным СМИ, новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Журналисты также сообщали, что в 17-й пакет санкций войдут более 20 новых компаний, которые якобы помогают России в обходе ограничений.