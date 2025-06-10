Guardian: ЕК в рамках новых антироссийских санкций введет ограничения против 70 судов

Фото: 123RF/megaflopp

Еврокомиссия в рамках новых санкций против России хочет ввести ограничения против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT. Об этом пишет Guardian со ссылкой на внутренний документ.

"Комиссия также предлагает внести еще 70 судов <...> в санкционный список, что доведет общее число судов в списке до более 400", – говорится в публикации.

По данным газеты, ЕК предлагает впервые ввести санкции против гражданина Индии, который является капитаном связываемого с Россией судна. Кроме того, в предложения входят ограничения на ведение дел с компаниями, связанными с "Северными потоками".

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия 10 июня представит 18-й пакет антироссийских санкций, в который будут включены предложения о запрете использования инфраструктуры газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2".

По данным СМИ, в очередной пакет также включат понижение потолка цен на российскую нефть. Предполагается, что стоимость могут снизить с 60 до 45 долларов за баррель.

В начале июня начал действовать 17-й пакет антироссийских санкций, который коснулся около 200 танкеров. Ограничения в отношении судов означают запрет на вход в европейские порты, а также на любые транзакции компаний Евросоюза с этими танкерами.