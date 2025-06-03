03 июня, 17:53Политика
Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкции в отношении России
Фото: 123RF/william87
Швейцария частично присоединилась к 17-му пакету санкций Евросоюза, расширив свои ограничения против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).
Страна включила в санкционные списки 17 физлиц и 58 организаций. Туда также вошли 189 судов и 31 предприятие.
В санкционный список, в частности, попали:
- глава "КамАЗа" Сергей Когогин;
- директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова;
- гендиректор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников;
- ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.
Также ограничения были введены в отношении таких организаций, как:
- Ростех;
- "Сургутнефтегаз";
- судоходная компания "Волжское пароходство";
- государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
- станкостроительный холдинг "Стан".
Меры вступают в силу 3 июня в 23:00 (00:00 4 июня по московскому времени).
В 17-й санкционный список Евросоюза вошел теневой флот – это около 189–200 танкеров, а также около 75 физических и юридических лиц.
Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России вряд ли будет готов ко второй половине июня, когда должен состояться саммит стран G7. СМИ, сославшись на неназванных политиков, сообщили, что юридические тексты для 18-го пакета санкций еще не получены.
Саммит G7 пройдет в Канаде в период с 15 по 17 июня. Некоторые дипломаты полагают, что работа над санкциями может быть завершена только к концу месяца.