Швейцария вслед за Евросоюзом расширила санкции в отношении России

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Швейцария частично присоединилась к 17-му пакету санкций Евросоюза, расширив свои ограничения против России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Страна включила в санкционные списки 17 физлиц и 58 организаций. Туда также вошли 189 судов и 31 предприятие.

В санкционный список, в частности, попали:



глава "КамАЗа" Сергей Когогин;

директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова;

гендиректор ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников;

ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев.

Также ограничения были введены в отношении таких организаций, как:



Ростех;

"Сургутнефтегаз";

судоходная компания "Волжское пароходство";

государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";

станкостроительный холдинг "Стан".

Меры вступают в силу 3 июня в 23:00 (00:00 4 июня по московскому времени).

В 17-й санкционный список Евросоюза вошел теневой флот – это около 189–200 танкеров, а также около 75 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении России вряд ли будет готов ко второй половине июня, когда должен состояться саммит стран G7. СМИ, сославшись на неназванных политиков, сообщили, что юридические тексты для 18-го пакета санкций еще не получены.

Саммит G7 пройдет в Канаде в период с 15 по 17 июня. Некоторые дипломаты полагают, что работа над санкциями может быть завершена только к концу месяца.

