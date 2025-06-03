EUobserver: ЕС не успеет принять новый пакет санкций против РФ к июню

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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза вряд ли будет готов ко второй половине июня, когда ожидается саммит стран G7. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на дипломатов ЕС.

С подобным требованием к европейским странам выступал американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он заявлял, что хочет введения новых санкций ЕС против РФ к саммиту "Большой семерки".

Тем не менее европейские дипломаты сомневаются в реалистичности призывов Грэма.

"Мы пока даже не получили юридические тексты для 18-го пакета санкций, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным", – приводятся слова неназванных политиков.

Ожидается, что саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Некоторые дипломаты указывают, что работа над санкциями может быть завершена только к концу месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает, поддержит ли он законопроект об ужесточении санкций в отношении России. Он отметил, что еще не видел подготовленный сенатом конгресса США новый законопроект об ужесточении санкций против РФ.

По данным СМИ, США и Евросоюз перестали согласовывать действия по борьбе с обходом Россией санкций. В частности, переговоры Берлина и Вашингтона по совместным мерам против обхода рестрикций провалились. Эксперты считают, что Трамп скорее восстановит торговлю с Москвой, чем продолжит оказывать давление.